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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович реализовал 93% пенальти в Серии А

08 Февраля 2023 • 01:50 Комментировать
Салернитана
0:3
Ювентус
окончен

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович вновь не промахнулся с точки.

23-летний футболист точно исполнил одиннадцатиметровый в поединке против «Салернитаны» на 26-й минуте, открыв счёт в матче. Серб реализовал свой 14-й пенальти при 15 попытках (93% реализации), что, по данным Opta, сделало его самым эффективным пенальтистом Серии А среди всех, кто подходил к точке не менее 15 раз.

Душан Влахович не ограничился забитым пенальти в матче с «Салернитаной», отличившись ещё и с игры на 47-й минуте. В общей сложности в активе нападающего восемь забитых мячей в 12 поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Душан Влахович
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