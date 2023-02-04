«Ювентус» готовит новый контракт для Локателли

Туринский «Ювентус» не намерен расставаться со своим полузащитником Мануэлем Локателли – в клубе уже готовят для игрока новый контракт, пишет Calciomercato. «Юве» предлагает итальянцу соглашение до середины 2026 года с зарплатой 3 млн евро в год.

В текущем и не самом удачном сезоне «Ювентуса» у игрока набралось 24 сыгранных матча без результативных действий.

Действующий контракт Локателли с «Ювентусом» рассчитан до середины 2023 года, это аренда с обязательным правом выкупа за 35 млн евро.

В чемпионате Италии из-за снятия 15 очков «бьянконери» идут на 13-м месте, набрав 23 очка.