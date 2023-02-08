Аллегри: «Нужно набрать ещё 14 очков, чтобы чувствовать себя в безопасности»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался после победы над «Салернитаной» (3:0).

Победу в поединке 21-го тура чемпионата Италии туринцам приёс дубль Душана Влаховича и гол Филипа Костича.

«Мы здорово смотрелись на протяжении первых 60 минут, но после третьего мяча слишком расслабились, позволив сопернику часто угрожать нашим воротам. Игроки знают, что подобная игра недопустима, мы должны прибавить в данном аспекте.

Мы набрали 41 очко, но имеем только 26 баллов – нам нужно ещё 14, чтобы чувствовать себя в безопасности. Сейчас наша цель состоит в том, чтобы закончить сезон в верхней половине таблицы», – рассказал в интервью DAZN Аллегри.