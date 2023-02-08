Наставник «Салернитаны»: «Получили голы из-за собственных ошибок»

В заключительном матче двадцать первого тура туринский «Ювентус» крупно переиграл на выезде «Салернитану». Наставник «Салернитаны» Давиде Никола считает, что его команда неплохо провела матч, но допустила многовато ошибок, приведших к пропущенным голам.

- Первым таймом я частично доволен. Вплоть до пенальти мы действовали уверенно, но во втором тайме мы вернулись к нашей, более атакующей модели игры. Думаю, это было правильно, но мы снова получили гол из-за ошибки, что еще сильнее усложнило нашу ситуацию, - цитирует слова Николы итальянское новостное агентство ITASportPress.