Бонисенья: «Трудный год для «Ювентуса»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Роберто Бонисенья, выступавший за клуб в конце 70-х и забивший в его составе 22 мяча, поделился своим мнением по поводу сложностей «старой синьоры» в текущем сезоне. «Ювентус» получил штраф в пятнадцать очков, но и без того команда с треском вылетела из Лиги чемпионов, набрав лишь три очка.

- Сложный год для «Ювентуса». Невероятные вещи. Теперь «Ювентусу», конечно, надо быть осторожным с такими вещами. «Ювентусу» непривычно находиться на таких позициях в турнирной таблице. Выбираться оттуда надо как можно быстрее, - цитирует слова Бонисеньи juvenews.eu.