Кьеза рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при восстановлении после травмы

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза вспомнил о непростом периоде в своей карьере.

25-летний футболист выбыл из строя в январе 2022 года, повредив крестообразную связку, а вернулся на поле только в ноябре.

«Эти десять месяцев были полны препятствий. После операции мне пришлось терпеть боль. Затем проблемы возникли при попытках приступить к беговым упражнениям, что иногда случается в случае длительной реабилитации. Я ощущал, как далёк от цели, но не сдавался. Хоть я и был на грани, но меня никогда не покидала уверенность в том, что я наберу форму и вернусь», – рассказал в интервью Gazzetta dello Sport итальянец.