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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при восстановлении после травмы

03 Февраля 2023 • 00:10 Комментировать
Салернитана
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Ювентус
07.02 22:45

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза вспомнил о непростом периоде в своей карьере.

25-летний футболист выбыл из строя в январе 2022 года, повредив крестообразную связку, а вернулся на поле только в ноябре.

«Эти десять месяцев были полны препятствий. После операции мне пришлось терпеть боль. Затем проблемы возникли при попытках приступить к беговым упражнениям, что иногда случается в случае длительной реабилитации. Я ощущал, как далёк от цели, но не сдавался. Хоть я и был на грани, но меня никогда не покидала уверенность в том, что я наберу форму и вернусь», – рассказал в интервью Gazzetta dello Sport итальянец.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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САЛЕРНИТАНА ЮВЕНТУС
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