Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио с высокой вероятностью сменит клуб в летнее трансферное окно.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с туринцами истекает в июне текущего года, и француз, судя по всему, не намерен продолжать сотрудничество с клубом. По информации итальянских СМИ, Рабио покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.

В активе Адриена Рабио пять забитых мячей и две результативные передачи в 22 поединках за команду Массимилиано Аллегри в текущей кампании. Интерес к игроку, по слухам, проявляют представители Английской премьер-лиги и каталонская «Барселона».