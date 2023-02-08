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Чемпионат Италии. Серия А

Разыгравшийся «Ювентус» разорвал оборону «Салернитаны»

08 Февраля 2023 • 00:42 Комментировать
Салернитана
0:3
Ювентус
окончен

21-й тур Серии А завершился матчем соседей по нижней части турнирной таблицы, «Салернитаны» и «Ювентуса». В последних поединках эти команды выглядели не лучшим образом, но сегодня борьбы не было, туринцы доминировали, а Душан Влахович был неудержим. Уже на пятом минуте он немного промахнулся, пробивая головой. Ханс Николусси едва не поразил верхний угол, голкипер был отыгран, а мяч полетел выше. Он же стал антигероем, сбив Фабио Миретти в штрафной. С 11 метров Влахович пробил метко, и Гильермо Очоа все же не выручил. Серб выдал два опасных удара подряд, но не попал. В подыгрыше у него получилось лучше, с его передачи Филип Костич наказал оборону за нерасторопность у ворот. Сразу после перерыва серб оформил дубль, замкнув прострел слева от Николо Фаджоли. В ответ Булайе Диа чудом не попал по воротам в убойной позиции, а Анхель ди Мария с 20 метров сотряс перекладину. Мойзе Кин мог делать счет 4:0, но пробил мимо голкипера  в каркас ворот.

«Салернитана» идет на пятом месте с конца, туринцы - делят десятое.

Протокол игры  
Салернитана0:3Ювентус
  26'Влахович Душан (0:1)
  45'Костич Филип (0:2)
  47'Влахович Душан (0:3)
Очоа ГильермоСамбья СаломонТрост-Эконг ВиллиамБронн ДиланБрадарич Домагой 60' (Бонаццоли Федерико ( 60') Кулибали Лассана 80' (Кастанос Григорис ( 80') Николусси Кавилья Ханс 71' (Бохинен Эмиль ( 71') Де Вильена Тонни  23' 46' (Ловато Маттео ( 46') Кандрева АнтониоПёнтек Кшиштоф 71' (Чрнигой Домен ( 71') Диа Булайе
Запасные: Пирола ЛоренцоБотхейм ЭрикВаленсия ДиегоДанилюк ФлавиусЕрволино Антонио ПиоСоррентино АндреаСепе Луиджи
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонАлекс СандроДе Шильо Маттиа 80' (Айлинг Самуэль ( 80') Костич Филип 62' (Куадрадо Хуан ( 62') Миретти Фабио 43' (Фаджоли Николо ( 43') Локателли МануэльРабио Адриен  16'Ди Мария Анхель 62' (Кьеза Федерико ( 62') Влахович Душан 79' (Кин Мойзе ( 79')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле Матиас
07 февраля. Стадион "Аречи".

 

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