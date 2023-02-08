Разыгравшийся «Ювентус» разорвал оборону «Салернитаны»

21-й тур Серии А завершился матчем соседей по нижней части турнирной таблицы, «Салернитаны» и «Ювентуса». В последних поединках эти команды выглядели не лучшим образом, но сегодня борьбы не было, туринцы доминировали, а Душан Влахович был неудержим. Уже на пятом минуте он немного промахнулся, пробивая головой. Ханс Николусси едва не поразил верхний угол, голкипер был отыгран, а мяч полетел выше. Он же стал антигероем, сбив Фабио Миретти в штрафной. С 11 метров Влахович пробил метко, и Гильермо Очоа все же не выручил. Серб выдал два опасных удара подряд, но не попал. В подыгрыше у него получилось лучше, с его передачи Филип Костич наказал оборону за нерасторопность у ворот. Сразу после перерыва серб оформил дубль, замкнув прострел слева от Николо Фаджоли. В ответ Булайе Диа чудом не попал по воротам в убойной позиции, а Анхель ди Мария с 20 метров сотряс перекладину. Мойзе Кин мог делать счет 4:0, но пробил мимо голкипера в каркас ворот.

«Салернитана» идет на пятом месте с конца, туринцы - делят десятое.