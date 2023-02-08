Влахович: «Рад первому за 115 дней голу, но моя форма ещё далека от идеала»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился впечатлениями после победы над «Салернитаной» (3:0).

Серб отметился дублем, поразив ворота соперников с пенальти на 26-й и 47-й минутах. Первый мяч форварда, забитый с пенальти, прервал его 115-дневную голевую засуху.

«Самое главное – мы победили, что было важно, ведь предыдущие три матча в лиге завершились неудачно.

Значимость голов для нападающих невозможно переоценить – мы живём голами. Я очень благодарен ди Марии за то, что он позволил мне исполнить пенальти и обрести уверенность. Я долго не играл, не забивал 115 дней, и мне ещё потребуется время, чтобы набрать оптимальную форму», – сказал в интервью DAZN Влахович.