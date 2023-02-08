Аллегри впечатлён игрой Влаховича и ди Марии

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил вклад Душана Влаховича и Анхеля ди Марии в победу над «Салернитаной».

Дуэт серба и аргентинца помог «бьянконери» разобраться с соперниками и организовать три безответных мяча в их ворота. Влахович поучаствовал во всех трёх взятиях ворот, реализовав пенальти, забив с игры и ассистировав Филипу Костичу.

«Легко заметить, что Душан наконец-то готов физически: он лучше двигается, действует гораздо острее, находится на другом техническом уровне.

Ди Мария был великолепен на протяжении 45 минут, и мы получим серьёзное преимущество в дальнейшем, если его будет хватать на 60 минут», – заявил Аллегри в послематчевом интервью.