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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри впечатлён игрой Влаховича и ди Марии

08 Февраля 2023 • 02:15 Комментировать
Салернитана
0:3
Ювентус
окончен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил вклад Душана Влаховича и Анхеля ди Марии в победу над «Салернитаной».

Дуэт серба и аргентинца помог «бьянконери» разобраться с соперниками и организовать три безответных мяча в их ворота. Влахович поучаствовал во всех трёх взятиях ворот, реализовав пенальти, забив с игры и ассистировав Филипу Костичу.

«Легко заметить, что Душан наконец-то готов физически: он лучше двигается, действует гораздо острее, находится на другом техническом уровне.

Ди Мария был великолепен на протяжении 45 минут, и мы получим серьёзное преимущество в дальнейшем, если его будет хватать на 60 минут», – заявил Аллегри в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Салернитана Душан Влахович
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