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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо: «Нам надо ещё лучше контролировать игру»

08 Февраля 2023 • 04:50 Комментировать
Салернитана
0:3
Ювентус
окончен

В заключительном матче двадцать первого тура Серии А туринский «Ювентус» крупно переиграл на выезде «Салернитану». Тем не менее, защитник туринского клуба Маттиа де Шильо считает, что его команде есть в чем прибавить, даже несмотря на крупную победу.

- Мы должны лучше контролировать игру, даже при счете 3:0. Это необходимо для уверенности в себе, для уважения к себе. Нельзя иметь провалы в концентрации, нужно также лучше распоряжаться мячом. У нас была цель, избежать плохого начала матча, как в игре с «Монцей», и это получилось. Сейчас мы просто хотим набрать побольше очков, - цитирует слова де Шильо juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа де Шильо Салернитана
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