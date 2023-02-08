Де Шильо: «Нам надо ещё лучше контролировать игру»

В заключительном матче двадцать первого тура Серии А туринский «Ювентус» крупно переиграл на выезде «Салернитану». Тем не менее, защитник туринского клуба Маттиа де Шильо считает, что его команде есть в чем прибавить, даже несмотря на крупную победу.

- Мы должны лучше контролировать игру, даже при счете 3:0. Это необходимо для уверенности в себе, для уважения к себе. Нельзя иметь провалы в концентрации, нужно также лучше распоряжаться мячом. У нас была цель, избежать плохого начала матча, как в игре с «Монцей», и это получилось. Сейчас мы просто хотим набрать побольше очков, - цитирует слова де Шильо juvenews.eu.