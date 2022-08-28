Пиоли: «Сыграли отлично, теперь больше конкретики»

В третьем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» забил два мяча в ворота «Болоньи», и наставник чемпионов Италии Стефано Пиоли очень доволен успехом. Он прокомментировал итоги игры, подчеркнув, что команда постепенно прогрессирует, в силу налаживания игровых связей с пришедшими футболистами.

- Мы были опасными в нападении, но также хорошо оборонялись. Держали нити игры в руках. Мы прибавляем, впереди еще долгий путь, - цитирует наставника клуба La Gazzetta Dello Sport.

В четвертом туре выступающему в ранге чемпионов Италии «Милану» предстоит сыграть на выезде с «Сассуоло». Эта игра состоится уже через три дня - 30 августа.