«Милан» без труда разобрался с «Болоньей»

В третьем туре Серии А «Милан» играл против «Болоньи». «Россонери» не оставили сомнений в своём превосходстве, создав гораздо больше моментов и забив два безответных гола - 2:0.

Впрочем, гол в середине первого тайма выглядел не совсем логичным. В контратаке на ударную позицию вышел Рафаэл Леау и поразил ближний угол ворот при ошибке голкипера. После успеха «Милан» прибавил и удвоил счет на 59-й минуте, это Оливье Жиру в падении с лета вонзил мяч в сетку после паса от Леау. У соперника лучший шанс был у Николы Сансоне, который с дальнего расстояния зарядил в штангу.

«Милан» с 7 очками делит первое место, у его соперника в активе только один пункт.

Видео