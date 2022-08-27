«Милан» без труда разобрался с «Болоньей»

В третьем туре Серии А «Милан» играл против «Болоньи». «Россонери» не оставили сомнений в своём превосходстве, создав гораздо больше моментов и забив два безответных гола - 2:0.
Впрочем, гол в середине первого тайма выглядел не совсем логичным. В контратаке на ударную позицию вышел Рафаэл Леау и поразил ближний угол ворот при ошибке голкипера. После успеха «Милан» прибавил и удвоил счет на 59-й минуте, это Оливье Жиру в падении с лета вонзил мяч в сетку после паса от Леау. У соперника лучший шанс был у Николы Сансоне, который с дальнего расстояния зарядил в штангу.
«Милан» с 7 очками делит первое место, у его соперника в активе только один пункт.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл21'
|(2:0) Жиру Оливье58'
Меньян Майк•Калабрия Давиде• 66'Калюлю Пьер•Томори Фикайо83' (Габбия Маттео (83') •Тео Эрнандес75' (Балло-Туре Фоде (75') •Беннасер Исмаэль61' (Салемакерс Алексис (61') •Тонали Сандро•Мессьяс Жуниор61' (Адли Ясин (61') • 86'Де Кетеларе Шарль61' (Побега Томмазо (61') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама•Медель Гари74' (Бонифаци Кевин (74') •Лукуми Джон•Касиус Денсо•Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди 56'83' (Фергюсон Льюис (83') •Домингес Николас62' (Сориано Роберто (62') •Виньято Эмануэль62' (Сансоне Никола (62') •Арнаутович Марко•Барроу Муса62' (Эбишер Мишель (62')
27 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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