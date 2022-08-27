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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» без труда разобрался с «Болоньей»

 
27 Августа 2022 • 23:38 Комментировать
Милан
2:0
Болонья
окончен

В третьем туре Серии А «Милан» играл против «Болоньи». «Россонери» не оставили сомнений в своём превосходстве, создав гораздо больше моментов и забив два безответных гола - 2:0.

Впрочем, гол в середине первого тайма выглядел не совсем логичным. В контратаке на ударную позицию вышел Рафаэл Леау и поразил ближний угол ворот при ошибке голкипера. После успеха «Милан» прибавил и удвоил счет на 59-й минуте, это Оливье Жиру в падении с лета вонзил мяч в сетку после паса от Леау. У соперника лучший шанс был у Николы Сансоне, который с дальнего расстояния зарядил в штангу.

«Милан» с 7 очками делит первое место, у его соперника в активе только один пункт.

Протокол игры  
Милан2:0Болонья
(1:0) Леау Рафаэл21'  
(2:0) Жиру Оливье58'  
Меньян МайкКалабрия Давиде  66'Калюлю ПьерТомори Фикайо 83' (Габбия Маттео ( 83') Тео Эрнандес 75' (Балло-Туре Фоде ( 75') Беннасер Исмаэль 61' (Салемакерс Алексис ( 61') Тонали СандроМессьяс Жуниор 61' (Адли Ясин ( 61'  86') Де Кетеларе Шарль 61' (Побега Томмазо ( 61') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэКьяер СимонДиас БраимРебич АнтеТатарушану ЧиприанОриги ДивокМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
Скорупски ЛукашСумаоро АдамаМедель Гари 74' (Бонифаци Кевин ( 74') Лукуми ДжонКасиус ДенсоКамбьясо АндреаСхаутен Йерди  56' 83' (Фергюсон Льюис ( 83') Домингес Николас 62' (Сориано Роберто ( 62') Виньято Эмануэль 62' (Сансоне Никола ( 62') Арнаутович МаркоБарроу Муса 62' (Эбишер Мишель ( 62')
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоБаньолини НиколаJoaquin SosaРаймондо АнтониоАмей ВисдомMatteo AngeliДе Сильвестри ЛоренцоМ'Байе Ибрахим
27 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

1:0. Гол Рафаэла Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Рафаэла Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Оливье Жиру (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Оливье Жиру (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан
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окончен Ювентус 1:1 Рома 2.45 3.20 3.10
окончен Специя 2:2 Сассуоло 3.05 3.65 2.25
окончен Милан 2:0 Болонья 1.37 5.50 7.50
28.08  19:30 Салернитана ... Сампдория 2.45 3.20 3.05
28.08  19:30 Верона ... Аталанта 4.30 3.90 1.80
28.08  21:45 Фиорентина ... Наполи 3.35 3.60 2.10
28.08  21:45 Лечче ... Эмполи 2.35 3.40 3.00
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