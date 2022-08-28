Михайлович: «Играли мы неплохо, но пропустили из-за ошибок»

В матче третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Болонья» уступила «Милану», пропустив по мячу в каждом из таймов. Сербский наставник клуба Синиша Михайлович посетовал на ошибки, приведшие к подобному результату.

В первом случае защитники «Болоньи» упустили Леау, к тому же, не очень уверенно сыграл голкипер, а во втором эпизоде причиной гола стала необязательная потеря мяча вблизи штрафной площади.

- В целом, провели неплохой матч, но пропустили два гола из-за своих ошибок. А против таких команд, как «Милан», ошибки всегда приводят к пропущенным мячам, - цитирует Михайловича tuttobolognaweb.it.