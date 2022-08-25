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Чемпионат Италии. Серия А

Крунич близок к продлению контракта с «Миланом»

 
25 Августа 2022 • 11:49 Комментировать
Милан
...
Болонья
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27.08 21:45

Полузащитник «Милана» Раде Крунич в ближайшее время продлит контракт с «россонери» до 2025 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующее соглашение 28-летнего боснийца с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Крунича в 9 миллионов евро.

Полузащитник перешёл в «Милан» летом 2019 года из «Эмполи» за 8,6 миллионов евро. Всего в составе «красно-чёрных» футболист провёл 92 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А Крунич принял участие в одном матче своей команды, не отметившись в нём результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Раде Крунич Трансферы футбола - лето 2022
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