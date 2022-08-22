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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки – о Леау: «Иногда он ленив»

 
22 Августа 2022 • 15:18 Комментировать
Милан
...
Болонья
27.08 21:45

Бывший тренер «Милана» Ариго Сакки остался не доволен выступлениями нападающего «россонери» Рафаэла Леау во вчерашнем матче второго тура Серии А против «Аталанты». Напомним, что матч завершился вничью 1:1.

«Леау был уязвим, мне кажется, что иногда он ленив. Нужно поработать над психологией. Я думаю, что он может играть лучше», – цитирует экс-наставника «россонери» Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне Леау забил 11 голов и отдал 8 результативных передач в итальянской Серии А. Молодой португалец своими выступлениями заинтересовал такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Рафаэл Леау
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