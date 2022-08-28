Жиру высказался о шансах «Милана» на второе подряд чемпионство

Нападающий «Милана» Оливье Жиру ответил на вопрос о борьбе за Скудетто в новом розыгрыше Серии А.

«Россонери» набрали семь очков после трёх туров чемпионата Италии, что позволило команде как минимум до воскресенья возглавить турнирную таблицу.

«Как я всегда говорил, футбол – это бесконечное начало с нуля, каждый день нужно начинать работу с чистого листа. Да, наша беспроигрышная серия составляет 19 матчей, но давайте подходить к каждой игре по-новому. Нам нужно сохранить свой командный дух, чтобы продолжить добиваться успеха. На Скудетто претендуют пять команд, включая «Милан». Всё только начинается, и мы будем идти к цели шаг за шагом», – заявил в интервью DAZN француз.