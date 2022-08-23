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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может усилиться полузащитником «Бордо»

 
23 Августа 2022 • 11:38 Комментировать
Бордо
...
Генгам
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27.08 16:00

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Жану Онане, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб уже согласовал личные условия контракта с 22-летним камерунцем и в ближайшее время сделает предложение французскому клубу по трансферу игрока.

В минувшем сезоне Онана провёл в составе своей команды 23 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Напомним, ранее из-за долгов «Бордо» был отправлен в третью французскую лигу, однако позже клуб добился права сыграть во второй лиге.  

Действующий контракт футболиста с «Бордо» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Камеруна в 5 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бордо Трансферы футбола - лето 2022 Жан Онана
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БОРДО ГЕНГАМ
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