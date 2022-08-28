Пиоли восхищается де Кетеларе

Бельгийский атакующий полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе прекрасно проявил себя в матче с «Болоньей», в котором «Милан» выиграл со счетом 2:0 - он выдал голевую передачу на Леау и был активен во всех игровых ситуациях. Им очень доволен Стефано Пиоли - наставник «Милана» не может нарадоваться на самое дорогое приобретение клуба с тех пор, как он возглавил клуб.

- Де Кетеларе - огромный талант, ему еще нужно время, чтобы узнать партнеров по команде. Такие процессы требуют времени, но мы уже видим его качества, его интеллигентность на поле, - цитирует Пиоли итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.