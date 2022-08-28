Пиоли: «Леау есть куда расти»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре Рафаэла Леау.

23-летний португалец связан с переходом в «Челси», однако «Милан» настроен удержать свою звезду. По словам Пиоли, Леау – выдающийся талант, но ещё должен прибавить в некоторых аспектах.

«Человек с таким потенциалом, как у него, должен сохранять голову холодной. Сейчас у него правильный настрой, он очень умён, но кое в чём ему нужно серьёзно прибавить. Например, иногда во время матчей он выпадает из игры – этот компонент явно требует улучшений. Он должен продолжать работать над собой», – отметил наставник «россонери».