Клуб из АПЛ может перехватить Тангангу у «Милана»

«Ноттингем Форест» включился в борьбу за защитника «Тоттенхэма» Джаффета Тангангу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «лесники» составят конкуренцию «Милану», который уже давно рассматривает трансфер.

При этом источник отмечает, что «Ноттингем Форест» пока далёк от соглашения с «Тоттенхэмом». То же самое касается Серхио Регилона, которого главный тренер Стив Купер тоже хотел бы видеть в своей команде.

Напомним, что Танганга больше не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Игрок ещё с зимы находился в поисках нового клуба. «Милан» в данный момент активно работает над его трансфером.