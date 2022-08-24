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Клуб из АПЛ может перехватить Тангангу у «Милана»

 
24 Августа 2022 • 10:04 Комментировать
Милан
...
Болонья
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27.08 21:45
«Ноттингем Форест» включился в борьбу за защитника «Тоттенхэма» Джаффета Тангангу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «лесники» составят конкуренцию «Милану», который уже давно рассматривает трансфер.
При этом источник отмечает, что «Ноттингем Форест» пока далёк от соглашения с «Тоттенхэмом». То же самое касается Серхио Регилона, которого главный тренер Стив Купер тоже хотел бы видеть в своей команде.
Напомним, что Танганга больше не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Игрок ещё с зимы находился в поисках нового клуба. «Милан» в данный момент активно работает над его трансфером.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Ноттингем Форест Джафет Танганга Трансферы футбола - лето 2022
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