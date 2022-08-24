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«Болонья» лидирует в споре за нападающего «Баварии»

 
24 Августа 2022 • 22:24 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1 1.20 X 7.60 2 11.00
27.08 19:30

Форвард «Баварии» Джошуа Зиркзее может перебраться в «Болонью».

Итальянский клуб предложил за 21-летнего игрока около 8-9 млн евро, а также бонусы, процент от перепродажи и первоочерёдное право обратного выкупа, сообщает Sky Sport News. При этом известно, что сам Зиркзее не горит желанием переходить в «Болонью», предпочитая вместо этого вариант со «Штуттгартом», которому необходимо продать Сашу Калайджича, прежде чем вступать в переговоры по голландцу.

Джошуа Зиркзее не входит в планы главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Мюнхенский клуб рассчитывал выручить от продажи форварда около 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Бавария Штуттгарт Джошуа Зиркзее Трансферы футбола - лето 2022
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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