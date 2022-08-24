«Болонья» лидирует в споре за нападающего «Баварии»

Форвард «Баварии» Джошуа Зиркзее может перебраться в «Болонью».

Итальянский клуб предложил за 21-летнего игрока около 8-9 млн евро, а также бонусы, процент от перепродажи и первоочерёдное право обратного выкупа, сообщает Sky Sport News. При этом известно, что сам Зиркзее не горит желанием переходить в «Болонью», предпочитая вместо этого вариант со «Штуттгартом», которому необходимо продать Сашу Калайджича, прежде чем вступать в переговоры по голландцу.

Джошуа Зиркзее не входит в планы главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Мюнхенский клуб рассчитывал выручить от продажи форварда около 20 млн евро.