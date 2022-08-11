В последние недели слухи активно связывали защитника «Фиорентины» Николу Миленковича с рядом топ-клубов Европы. Впрочем, 24-летний серб продолжит выступать за «фиалок». Клуб объявил о подписании с Миленковичем нового трудового соглашения. Контракт рассчитан до конца сезона 2026/2027.

В качестве игрока «Фиорентины» Никола Миленкович провёл уже пять сезонов. За это время сербский защитник отыграл 171 матч. На его счету 14 голов и один результативный пас на партнёра.

В стартовом туре итальянской Серии А «Фиорентина» сыграет против «Кремонезе». Матч пройдёт в воскресенье, 14 августа.