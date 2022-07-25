Бывший футболист мадридского «Реала» Хосе Кальехон перешёл в «Гранаду» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение 35-летнего испанца с «Гранадой» рассчитано до лета следующего года.

Последние два сезона вингер провёл в итальянской «Фиорентине». В минувшем розыгрыше Серии А Кальехон провёл за «фиалок» 30 матчей, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что футболист является воспитанником мадридского «Реала», за который провёл в общей сложности 77 матчей, забив 20 голов, а также отдав семь результативных передач.

Кроме того, Кальехон известен по своим выступлениям за «Наполи», с которым дважды завоевал Кубок Италии и единожды стал обладателем Суперкубка страны.