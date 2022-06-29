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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин не хочет покидать «Фиорентину»

29 Июня 2022 • 16:55 Комментировать
Фиорентина
...
Кремонезе
1.38 4.90 7.90
14.08 20:30

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не хочет покидать клуб нынешним летом, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, российского форварда полностью устраивают финансовые и бытовые условия в итальянском клубе, поэтому он не хочет разрывать контракт с «Фиорентиной», который действует ещё два года. Также сообщается, что высокая зарплата футболиста отпугивает потенциальных покупателей.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе флорентийского клуба семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 800 тысяч евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА КРЕМОНЕЗЕ
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