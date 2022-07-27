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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин рассказал, почему «Фиорентина» не включила его в список игроков, которые отправятся на предсезонные сборы

27 Июля 2022 • 16:59 Комментировать (2)
Фиорентина
...
Кремонезе
1.40 4.80 7.70
14.08 19:30

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин назвал причину своего отсутствия в списке футболистов, которые отправятся вместе с командой на предсезонные сборы. 

Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил российскому форварду 2 миллиона евро за разрыв контракта, который будет действовать ещё два года. Сам Кокорин эту информацию не подтвердил.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе и вижу», — приводит слова Кокорина РИА Новости.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе «фиалок» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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