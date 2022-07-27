Кокорин рассказал, почему «Фиорентина» не включила его в список игроков, которые отправятся на предсезонные сборы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин назвал причину своего отсутствия в списке футболистов, которые отправятся вместе с командой на предсезонные сборы.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил российскому форварду 2 миллиона евро за разрыв контракта, который будет действовать ещё два года. Сам Кокорин эту информацию не подтвердил.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе и вижу», — приводит слова Кокорина РИА Новости.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе «фиалок» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.