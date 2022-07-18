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Чемпионат Италии. Серия А

Горе в стане «Фиорентины» - скончался один из героев последней победы клуба в чемпионате Италии

18 Июля 2022 • 01:51 Комментировать
Фиорентина
...
Кремонезе
1.40 4.90 8.00
14.08 19:30

Печальная новость из стана «Фиорентины» - в возрасте 79 лет скончался полузащитник Франческо Риццо, один из героев последнего чемпионского титула этого клуба. «Фиолетовые» выигрывали чемпионат Италии дважды, сперва это было в 1956-м году, а затем в 1969-м, когда в их составе и выступал Риццо. Годом ранее он перешел в клуб из «Кальяри», а в 1970-м был продан в «Болонью», но успел отметиться не только участием в завоеванном Скудетто, но и в успешной игре в Кубке чемпионов, где «Фиорентина» в тот сезон дошла до полуфинала.

Пресс-служба клуба выразила свои соболезнования родным и близким Риццо.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Франческо Риццо
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