Горе в стане «Фиорентины» - скончался один из героев последней победы клуба в чемпионате Италии

Печальная новость из стана «Фиорентины» - в возрасте 79 лет скончался полузащитник Франческо Риццо, один из героев последнего чемпионского титула этого клуба. «Фиолетовые» выигрывали чемпионат Италии дважды, сперва это было в 1956-м году, а затем в 1969-м, когда в их составе и выступал Риццо. Годом ранее он перешел в клуб из «Кальяри», а в 1970-м был продан в «Болонью», но успел отметиться не только участием в завоеванном Скудетто, но и в успешной игре в Кубке чемпионов, где «Фиорентина» в тот сезон дошла до полуфинала.

Пресс-служба клуба выразила свои соболезнования родным и близким Риццо.