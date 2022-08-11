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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис: Кокорин не заставлял «Фиорентину» подписывать с ним контракт

11 Августа 2022 • 21:17 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Кремонезе
1.40 4.90 8.00
14.08 19:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Думаю, все-таки сказалась та история, в которую они влипли с Мамаевым. После нее он так и не вернулся на прежний уровень», — цитирует Канчельскиса «Плеймейкер».

Эксперт считает, что Кокорина не за что осуждать, ведь он же не заставлял руководство «Фиорентины» подписывать с ним такой контракт, теперь клуб должен соблюдать договор.

Ранее представитель «фиалок» назвал трансфер Кокорина из «Спартака» ошибкой. Сообщалось, что российский форвард не готов идти на разрыв контракта с итальянским клубом, если ему не выплатят всю оставшуюся зарплату. Его соглашение с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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