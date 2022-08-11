Канчельскис: Кокорин не заставлял «Фиорентину» подписывать с ним контракт

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Думаю, все-таки сказалась та история, в которую они влипли с Мамаевым. После нее он так и не вернулся на прежний уровень», — цитирует Канчельскиса «Плеймейкер».

Эксперт считает, что Кокорина не за что осуждать, ведь он же не заставлял руководство «Фиорентины» подписывать с ним такой контракт, теперь клуб должен соблюдать договор.

Ранее представитель «фиалок» назвал трансфер Кокорина из «Спартака» ошибкой. Сообщалось, что российский форвард не готов идти на разрыв контракта с итальянским клубом, если ему не выплатят всю оставшуюся зарплату. Его соглашение с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года.