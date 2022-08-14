«Фиорентина» чудом вырвала победу, играя больше тайма в большинстве против новичков

«Фиорентина» играла против новичков Серии А «Кремонезе» в стартовом туре. Несмотря на подавляющий перевес, флорентийцы рисковали потерять очки. Голы Джакомо Бонавентуры и Луки Йовича позволили «фиалкам» обеспечить себе задел, а удаление Гонсало Эскаланте у гостей на 43-й минуте обещало сопернику хороший второй тайм. Тем не менее, игроки «Кремонезе» сравняли счет на 68-й минуте, и только перед финальным свистком Роландо Мандрагора забил победный гол - 3:2. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в заявке отсутствовал.

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