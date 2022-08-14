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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» чудом вырвала победу, играя больше тайма в большинстве против новичков

14 Августа 2022 • 21:39 Комментировать
Фиорентина
3:2
Кремонезе
окончен

«Фиорентина» играла против новичков Серии А «Кремонезе» в стартовом туре. Несмотря на подавляющий перевес, флорентийцы рисковали потерять очки. Голы Джакомо Бонавентуры и Луки Йовича позволили «фиалкам» обеспечить себе задел, а удаление Гонсало Эскаланте у гостей на 43-й минуте обещало сопернику хороший второй тайм. Тем не менее, игроки «Кремонезе» сравняли счет на 68-й минуте, и только перед финальным свистком Роландо Мандрагора забил победный гол  - 3:2. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в заявке отсутствовал.

Протокол игры  
Фиорентина3:2Кремонезе
(1:0) Бонавентура Джакомо16'  
  19'Окереке Давид (1:1)
(2:1) Йович Лука34'  
  68'Буонаюто Кристиан (2:2)
(3:2) Мандрагора Роландо90'  
Голлини ПьерлуиджиБенасси Марко 71' (Журковски Шимон ( 71') Миленкович НиколаМартинес Лукас IIБираги КристианоБонавентура ДжакомоАмрабат Софьян 78' (Мандрагора Роландо ( 78') Мале Юссеф 71' (Додо Домилсон ( 71') Куаме Кристиан 78' (Сапонара Риккардо ( 78') Йович ЛукаСоттиль Рикардо 86' (Гонсалес Николас ( 86')
Запасные: Черофолини МикелеИконе ЖонатанБьянко АлессандроДункан АльфредНастасич МатияТерраччиано ПьетроТерзич АлексаКабрал АртурВенути Лоренцо
Ионуц Андрей РадуБьянкетти МаттеоКирикеш Влад  9' 46' (Аскасибар Сантьяго ( 46') Васкес ХоанГильоне Паоло  62' 82' (Айву Эмануэль ( 82') Серникола Леонардо 46' (Кваглиата Джакомо ( 46') Пикель Шарль 65' (Буонаюто Кристиан ( 65') Эскаланте Гонсало  43'Дзанимачча ЛукаОкереке Давид  82' 87' (Ди Кармине Самуэль ( 87') Дессерс Сириль
Запасные: Миланезе ТоммазоБаэс ХаймеChristian AcellaНдиайе МаиссеСарр МухамадуСаро ДжанлукаЦаджу ФранкЧофани Даниэль
14 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

Видео

1:0. Гол Джакомо Бонавентуры (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Джакомо Бонавентуры (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Дэвида Окереке (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Дэвида Окереке (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Маттео Бьянкетти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Маттео Бьянкетти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:2. Гол Роландо Мандрагоры (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:2. Гол Роландо Мандрагоры (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Кремонезе
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окончен Фиорентина 3:2 Кремонезе 1.38 5.00 8.00
окончен Лацио 2:1 Болонья 1.57 4.20 5.60
Идет 55 минута Салернитана 0:1 Рома 6.60 4.50 1.47
Идет 55 минута Специя 1:0 Эмполи 2.50 3.30 2.85
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
15.08  21:45 Ювентус ... Сассуоло 1.45 4.90 6.80
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Сегодня, 14 Августа
21:39 · Италия. Серия А
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