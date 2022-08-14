«Фиорентина» чудом вырвала победу, играя больше тайма в большинстве против новичков

«Фиорентина» играла против новичков Серии А «Кремонезе» в стартовом туре. Несмотря на подавляющий перевес, флорентийцы рисковали потерять очки. Голы Джакомо Бонавентуры и Луки Йовича позволили «фиалкам» обеспечить себе задел, а удаление Гонсало Эскаланте у гостей на 43-й минуте обещало сопернику хороший второй тайм. Тем не менее, игроки «Кремонезе» сравняли счет на 68-й минуте, и только перед финальным свистком Роландо Мандрагора забил победный гол - 3:2. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в заявке отсутствовал.
Протокол игры
|(1:0) Бонавентура Джакомо16'
|19'Окереке Давид (1:1)
|(2:1) Йович Лука34'
|68'Буонаюто Кристиан (2:2)
|(3:2) Мандрагора Роландо90'
Голлини Пьерлуиджи•Бенасси Марко71' (Журковски Шимон (71') •Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Амрабат Софьян78' (Мандрагора Роландо (78') •Мале Юссеф71' (Додо Домилсон (71') •Куаме Кристиан78' (Сапонара Риккардо (78') •Йович Лука•Соттиль Рикардо86' (Гонсалес Николас (86')
Ионуц Андрей Раду•Бьянкетти Маттео•Кирикеш Влад 9'46' (Аскасибар Сантьяго (46') •Васкес Хоан•Гильоне Паоло 62'82' (Айву Эмануэль (82') •Серникола Леонардо46' (Кваглиата Джакомо (46') •Пикель Шарль65' (Буонаюто Кристиан (65') •Эскаланте Гонсало• 43'Дзанимачча Лука•Окереке Давид 82'87' (Ди Кармине Самуэль (87') •Дессерс Сириль
14 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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