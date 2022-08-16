Наставник «Кремонезе» поддержал совершающего невероятные ошибки румынского голкипера Раду

Мы уже сообщали о том, что румынский голкипер Ионуц Раду «напортачил» уже в первом же своем матче за новый клуб «Кремонезе», пропустив на 95-й минуте гол в стиле Филимонова образца 1999 года. Это случилось спустя 9 590 дней после последнего матча команды в Серии А - 12 мая 1996 команда проиграла «Милану» со счетом 1:7 и покинула Серию А на 26 лет.

Тем не менее, наставник клуба Массимилиано Альвини попытался заступиться за голкипера:

- На самом деле он молодец. В прошлом чемпионате его заклевали за одну ошибку. Так нельзя, можно сломать человека. Он провел отличный матч, мы играли вдесятером, но даже так могли победить, - цитирует слова тренера телеканал DAZN.