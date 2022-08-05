Миленкович решил продлить контракт с «Фиорентиной»

Сербский защитник Никола Миленкович решил остаться в «Фиорентине», несмотря на интерес со стороны итальянских грандов и клубов из других чемпионатов. В последние дни особенно активно вел себя «Ювентус», подготовивший конкретное предложение, но в итоге Миленкович решил остаться при своих. Важным фактором стала и цена - «Фиорентина» не хотела уступать игрока менее чем за 15 миллионов евро, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Новый контракт с клубом будет подписан со дня на день. Чемпионат Италии в Серии А начнется в конце следующей недели, в первом туре «Фиорентина» примет дома «Кремонезе».