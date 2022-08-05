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Чемпионат Италии. Серия А

Миленкович решил продлить контракт с «Фиорентиной»

05 Августа 2022 • 18:22 Комментировать
Фиорентина
...
Кремонезе
1.40 4.80 7.50
14.08 19:30

Сербский защитник Никола Миленкович решил остаться в «Фиорентине», несмотря на интерес со стороны итальянских грандов и клубов из других чемпионатов. В последние дни особенно активно вел себя «Ювентус», подготовивший конкретное предложение, но в итоге Миленкович решил остаться при своих. Важным фактором стала и цена - «Фиорентина» не хотела уступать игрока менее чем за 15 миллионов евро, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Новый контракт с клубом будет подписан со дня на день. Чемпионат Италии в Серии А начнется в конце следующей недели, в первом туре «Фиорентина» примет дома «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Никола Миленкович
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ФИОРЕНТИНА КРЕМОНЕЗЕ
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