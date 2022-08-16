После тренера голкипера Раду поддержала и пресс-служба «Кремонезе» - опубликовано красивое сообщение

Мы уже сообщали о том, что румынский голкипер Ионуц Раду подвел свою новую команду «Кремонезе» в первом же матче после возвращения в Серию А, и это случилось после того, как в конце прошлого сезона Раду совершил грубейшую ошибку, из-за которой «Интер» проиграл важнейший матч с «Болоньей».

Сперва в поддержку голкипера высказался наставник клуба Массимилиано Альвини, а затем в его защиту выступила и пресс-служба клуба, опубликовавшая красивое сообщение:

- Каждый игрок «Кремонезе» - это часть семьи, коллектива, команды. Любые аплодисменты и любая критика адресованы не конкретному игроку, а всей команде. Мы вместе, сплочены, как на поле, так и вне поля. Проигрываем командой, выигрываем тоже командой, - такое сообщение опубликовала пресс-служба клуба.