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Чемпионат Италии. Серия А

В пресс-службе «Фиорентины» рассказали о дальнейших перспективах Кокорина эксклюзив

25 Июля 2022 • 15:56 Комментировать
Фиорентина
...
Кремонезе
1.40 4.80 7.60
14.08 19:30

В пресс-службе «Фиорентины» рассказали о текущем состоянии нападающего команды Александра Кокорина.

«Всю прошлую неделю Александр занимался индивидуально, он постепенно набирает форму, но нужно ее оценить детальнее. Что касается сегодня, то у команды выходной после тяжелой работы на сборах. Думаю, что завтра Александр пройдет обследование и штаб решит, будет ли он заниматься в общей группе или индивидуально», —  заявили корреспонденту «Евро-Футбола» Сергею Румянцеву в пресс-службе «Фиорентины».

По информации «Евро-футбола», в августе стороны могут вернуться к обсуждению деталей расторжения контракта. Поскольку август для этого лучше всего подходит из-за особенностей налогового закона «Декреты роста», который снижает налоги на зарплаты футболистов Серии А.

Напомним, что Кокорин защищает цвета «Фиорентины» с января 2021 года. Всего в составе итальянского клуба 31-летнифй форвард провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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