Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит первый сбор своей команды, который пройдёт в горах, сообщает «Спорт-Экспресс».
Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Ожидается, что россиянин сможет присоединиться к общей группе «фиалок» уже на втором сборе, который состоится после 24 июля.
Ранее сообщалось, что Кокорин перенёс COVID-19.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе итальянского клуба семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.