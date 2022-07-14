Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит первый сбор своей команды, который пройдёт в горах, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Ожидается, что россиянин сможет присоединиться к общей группе «фиалок» уже на втором сборе, который состоится после 24 июля.

Ранее сообщалось, что Кокорин перенёс COVID-19.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе итальянского клуба семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.