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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины»

14 Июля 2022 • 13:28 Комментировать
Фиорентина
...
Кремонезе
1.37 5.00 8.00
14.08 19:30

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит первый сбор своей команды, который пройдёт в горах, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Ожидается, что россиянин сможет присоединиться к общей группе «фиалок» уже на втором сборе, который состоится после 24 июля.

Ранее сообщалось, что Кокорин перенёс COVID-19.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе итальянского клуба семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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