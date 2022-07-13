«Фиорентина» пригласила 16-летнего голкипера

Пример Доннаруммы заразителен - когда Синиша Михайлович, тренировавший «Милан», начал ставить в основной состав 16-летнего Джанлуиджи Доннарумму, многие сочли сербского специалиста слегка сумасшедшим.

Время показало, что он был прав - Доннарумма побил рекор Буффона, став самым молодым вратарем-дебютантом в истории Серии А, но заработал признание и в других смыслах, став, в частности, чемпионом Европы в составе итальянской сборной (Буффону, между прочим, этого не удалось - правда, он стал чемпионом мира).

А сейчас по тому же пути идет «Фиорентина» - там тоже пригласили в основную команду 16-летнего голкипера - Томмазо Мартинелли, ростом в 195 см и весом в 85 кг. Настоящий гигант для своего возраста - как и Доннарумма в 2015. Вскоре мы наверняка услышим и узнаем о нем больше.