Канчельскис: «Фиорентине» стоит дать Кокорину шанс»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб намерен расторгнуть контракт с российским футболистом, однако сам Кокорин намерен остаться во Флоренции.

По мнению Канчельскиса, «Фиорентине» следует предоставить своему игроку ещё один шанс. И футболист сам должен попросить об этом.

«Думаю, ситуация с возможным расторжением Кокорина довольно справедливая — он не играл и от травм лечился. Сейчас будет предсезонная подготовка, ему стоит дать всё-таки ещё один шанс. Будь я на месте Кокорина, сказал бы: «Дайте мне шанс», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Экс-футболист считает, что цепляться нужно за все возможности, так как вернуться в Россию Кокорин всегда успеет.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл за «Фиорентину» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Действующее соглашение российского футболиста с «фиалками» рассчитано до лета 2024 года.