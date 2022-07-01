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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис: «Фиорентине» стоит дать Кокорину шанс»

01 Июля 2022 • 12:05 Комментировать
Фиорентина
...
Кремонезе
1.38 4.90 7.90
14.08 20:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб намерен расторгнуть контракт с российским футболистом, однако сам Кокорин намерен остаться во Флоренции.

По мнению Канчельскиса, «Фиорентине» следует предоставить своему игроку ещё один шанс. И футболист сам должен попросить об этом.

«Думаю, ситуация с возможным расторжением Кокорина довольно справедливая — он не играл и от травм лечился. Сейчас будет предсезонная подготовка, ему стоит дать всё-таки ещё один шанс. Будь я на месте Кокорина, сказал бы: «Дайте мне шанс», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Экс-футболист считает, что цепляться нужно за все возможности, так как вернуться в Россию Кокорин всегда успеет.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл за «Фиорентину» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Действующее соглашение российского футболиста с «фиалками» рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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