Раду рассказал, какой совет получил от Хандановича после своей катастрофической ошибки

Румынский вратарь Ионуц Раду допустил ошибку, которая стоила его команде чемпионского титула в минувшем сезоне итальянской Серии А. Это случилось в матче с «Болоньей», в котором «Интер» проиграл со счетом 1:2.

Раду рассказал, что после этого его поддержал основной вратарь «Интера» - словенец Самир Ханданович.

- В тот момент я был бит и был на земле, но я до сих пор помню слова Хандановича - он сказал, что надо подниматься и работать еще усерднее, - цитирует Раду La Gazzetta Dello Sport.

В новом сезоне Раду будет выступать в составе «Кремонезе», для новичка Серии А чемпионат начнется 14 августа во Флоренции.