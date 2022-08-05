Кавазашвили заявил, что у Кокорина нет будущего

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Что ждет Кокорина в будущем? Никакого будущего у него нет. Думаю, что он либо завершит карьеру, либо доиграет на затворках. Может быть, в РПЛ, а потом в даже в Первой Лиге», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За это время он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Действующий трудовой договор игрока с «фиалками» рассчитан до 2024 года.