Индзаги прокомментировал волевую победу «Интера» над «Эмполи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги победного матча над «Эмполи» в рамках 36-го тура Серии А.

Напомним, по ходу первого тайма «Интер» проигрывал со счётом 0:2, однако ещё до перерыва «чёрно-синие» смогли отыграться. А во втором тайме «Интер» забил ещё два мяча.

«Хорошо, что эта команда не сдается. Этот камбэк наполнит нас уверенностью. Эта команда усердно работала с 20 августа, но мы сохраняли и оставались в гонке», — сказал Индзаги в эфире DAZN.

Таким образом, «Интер» набрал 78 очков после 36 туров и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 77 очками идёт вторым, у команды игра в запасе. «Эмполи» с 37 очками остался на 14-м месте в турнирной таблице.