«Интер» набрал в этом сезоне уже 22 волевых очка - и это рекорд топ-5 европейских чемпионатов

В матче 36-го тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Эмполи», в котором «нерадзурри» пропустили два мяча в первой половине первого тайма. В итоге миланский клуб выиграл со счетом 4:2, и сейчас на счету «Интера» любопытное сезонное достижение, среди лучших пяти европейских чемпионатов. Дело в том, что в текущем сезоне «Интер» набрал уже 22 «волевых» очка - в ситуациях, когда команда пропускала первой, но затем или сравнивала счет, или вообще выигрывала игру. По этому показателю «Интер» делит первое место с «ПСЖ» и «Хоффенхаймом».