Экитике стал трансферной целью «Интера»

Нападающий французского «Реймса» Уго Экитике может перебраться в миланский «Интер».

Как сообщалось ранее, за выступлениями 19-летнего футболиста пристально следят «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Рома» и другие видные европейские клубы. В январе юный француз камерунского происхождения едва не оказался в английском «Ньюкасле».

По данным Corriere dello Sport, на Экитике появился новый претендент из Италии – миланский «Интер», чьё руководство рассматривает возможность покупки форварда этим летом. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 млн евро – такой ценник, впрочем, кажется «нерадзурри» завышенным.

Уго Экитике отметился 9 голами и 3 результативными пасами в 21 матче французской Лиги 1 за «Реймс».