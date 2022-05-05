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Чемпионат Италии. Серия А

Экитике стал трансферной целью «Интера»

05 Мая 2022 • 22:27 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1.15 8.00 16.00
Через 20 ч. 39 мин.

Нападающий французского «Реймса» Уго Экитике может перебраться в миланский «Интер».

Как сообщалось ранее, за выступлениями 19-летнего футболиста пристально следят «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Рома» и другие видные европейские клубы. В январе юный француз камерунского происхождения едва не оказался в английском «Ньюкасле».

По данным Corriere dello Sport, на Экитике появился новый претендент из Италии – миланский «Интер», чьё руководство рассматривает возможность покупки форварда этим летом. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 млн евро – такой ценник, впрочем, кажется «нерадзурри» завышенным.

Уго Экитике отметился 9 голами и 3 результативными пасами в 21 матче французской Лиги 1 за «Реймс».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Реймс Уго Экитике
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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окончен Салернитана 2:1 Венеция 1.82 3.75 4.30
06.05  19:45 Интер Милан ... Эмполи 1.22 7.00 13.00
06.05  22:00 Дженоа ... Ювентус 5.40 3.85 1.68
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Сегодня, 05 Мая
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