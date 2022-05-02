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Чемпионат Италии. Серия А

Травма Бареллы оказалась несерьёзной

02 Мая 2022 • 15:46 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1.17 7.80 15.00
06.05 19:45

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла заверил болельщиков клуба, что его травма колена оказалась несерьёзной. По сообщениям от La Gazzetta dello Sport, футболист готов приступить к тренировкам уже завтра.

Напомним, что вчера Барелла получил повреждение в выездном матче против «Удинезе». Из-за этого итальянец не смог доиграть матч до конца и был вынужден покинуть поле.

Барелла должен быть готов к следующему матчу миланского «Интера» в чемпионате Италии против «Эмполи». Сейчас «нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» в турнирной таблице на два очка. До конца чемпионата осталось сыграть три тура.

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Интер Милан Николо Барелла
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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