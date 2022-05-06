Чалханоглу: «Победа в чемпионате для нас важнее, чем в Кубке Италии»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал о том, что победа в чемпионате является для его команды более важной, чем в Кубке Италии. Напомним, что сейчас «нерадзурри» отстают от бывшего клуба Чалханоглу в лице «Милана» на два очка в гонке за чемпионство.

«Победа в чемпионате для нас важнее, чем в Кубке Италии. Забудьте о Кубке Италии, нам нужно давить на «Милан» в Серии А. Мы хотим выиграть Скудетто», – цитирует игрока сборной турции итальянское издание Calciomercato.

Напомним, что на следующей неделе миланскому «Интеру» предстоит сыграть в финале Кубка Италии против туринского «Ювентуса».