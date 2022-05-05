Индзаги: «Матч с «Эмполи» может стать очень опасным для «Интера»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Италии против «Эмполи», который состоится в субботу на «Джузеппе Меацца».

«Эмполи» – это очень качественная команда, которая уже достигла своих целей в нынешнем сезоне, поэтому матч против них может стать для «Интера» очень опасным», – сказал Индзаги на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что на сегодняшний день «Интер» отстаёт в турнирной таблице Серии А от лидирующего «Милана» всего на два очка. «Россонери» сыграют свой матч 8 мая на выезде против «Вероны».