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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Матч с «Эмполи» может стать очень опасным для «Интера»

05 Мая 2022 • 19:39 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1.15 8.00 16.00
Через 23 ч. 57 мин.

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Италии против «Эмполи», который состоится в субботу на «Джузеппе Меацца».

«Эмполи» – это очень качественная команда, которая уже достигла своих целей в нынешнем сезоне, поэтому матч против них может стать для «Интера» очень опасным», – сказал Индзаги на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что на сегодняшний день «Интер» отстаёт в турнирной таблице Серии А от лидирующего «Милана» всего на два очка. «Россонери» сыграют свой матч 8 мая на выезде против «Вероны».

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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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