Пинамонти: «Не буду праздновать, если забью в ворота «Интера»

Нападающий «Эмполи» Андреа Пинамонти в преддверии матча Серии А против миланского «Интера», заявил, что не собирается праздновать гол в ворота «нерадзурри». Итальянец отметил, что намерен проявить уважение к клубу, который его воспитал.

«Завтрашний матч будет отличаться от всех предыдущих. Он будет особенным для меня, так как я встречусь со своими товарищами и сыграю против родного клуба. Я не собираюсь праздновать, если забью в ворота «Интера». Если я забью, то собираюсь проявить уважение к клубу, который меня воспитал», – цитирует Пинамонти журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, что права на Пинамонти принадлежать миланскому «Интеру». В этом сезоне футболист забил 13 голов за «Эмполи» в Серии А.