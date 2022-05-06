Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пинамонти забил в ворота «Интера»

06 Мая 2022 • 20:03 Комментировать
Интер Милан
4:2
Эмполи
окончен

Нападающий «Эмполи» Андреа Пинамонти на пятой минуте  матча против миланского «Интера» открыл счёт на «Джузеппе Меацца». Этот гол стал 14 для итальянского форварда в нынешнем розыгрыше Серии А.

Напомним, что сам Пинамонти является воспитанником миланского «Интера». Права на футболиста до сих пор принадлежат «нерадзурри». Перед матчем футболист заявил, что не собирается праздновать гол в ворота клуба, который его вырастил.

Если «Интер» сможет сделать камбэк и выиграть матч против «Эмполи», то команда Симоне Индзаги на время выйдет на первое место в турнирной таблице Серии А. Конкуренты «нерадзурри» в лице «Милана» проведут свой матч на выходных на выезде против «Вероны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Андреа Пинамонти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Интер Милан 4:2 Эмполи 1.14 8.50 17.00
06.05  22:00 Дженоа ... Ювентус 5.40 3.85 1.68
07.05  16:00 Торино ... Наполи 3.60 3.65 2.05
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
21:49 · Италия. Серия А
«Интер» обыграл «Эмполи», уступая 0:2
21:30 · Италия. Серия А
«Дженоа» — «Ювентус»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:03 · Италия. Серия А
Пинамонти забил в ворота «Интера»
19:30 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Победа в чемпионате для нас важнее, чем в Кубке Италии»
19:15 · Италия. Серия А
«Интер» Милан — «Эмполи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:2 1
18:22 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич выбрал между «Ювентусом», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» 1
17:59 · Италия. Серия А
Жиру: «Милан» – вишенка на торте моей карьеры»
17:26 · Италия. Серия А
Меньян в этом сезоне добыл 22 очка для «Милана» в Серии А
17:19 · Италия. Серия А
Гамшик подтвердил, что ранее отказался переходить в «Ювентус» и «Интер»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Агент Кулибали подталкивает игрока к переходу в «Челси»
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает защитника «Торино», как замену Рюдигеру
15:32 · Италия. Серия А
Это’о верит, что Камерун может выиграть чемпионат мира
14:55 · Италия. Серия А
Кьеллини выступил за введение плей-офф в чемпионате Италии
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Стерлингом
13:27 · Италия. Серия А
Сакки: «Итальянским клубам следует поучиться у Анчелотти»
Все новости
Рекомендуем