Пинамонти забил в ворота «Интера»

Нападающий «Эмполи» Андреа Пинамонти на пятой минуте матча против миланского «Интера» открыл счёт на «Джузеппе Меацца». Этот гол стал 14 для итальянского форварда в нынешнем розыгрыше Серии А.

Напомним, что сам Пинамонти является воспитанником миланского «Интера». Права на футболиста до сих пор принадлежат «нерадзурри». Перед матчем футболист заявил, что не собирается праздновать гол в ворота клуба, который его вырастил.

Если «Интер» сможет сделать камбэк и выиграть матч против «Эмполи», то команда Симоне Индзаги на время выйдет на первое место в турнирной таблице Серии А. Конкуренты «нерадзурри» в лице «Милана» проведут свой матч на выходных на выезде против «Вероны».