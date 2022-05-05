Экитик может перейти в «Интер»

Нападающий «Реймса» Юго Экитик этим летом может пополнить ряды миланского «Интера». По сообщениям от Calcio Mercato, французский форвард находится на карандаше у «нерадзурри» перед ближайшим трансферным окном.

Учитывая слухи о возможном уходе Лаутаро Мартинеса, «Интер» может задуматься о покупке нового нападающего. Одним из предпочтительных вариантов как раз является Экитик, который в этом сезоне забил за «Реймс» 9 голов в чемпионате Франции.

Напомним, что зимой 19-летний Экитик был близок к переходу в английских «Ньюкасл». Футболист уже был готов вылетать в Великобританию для завершения трансфера, но в последний момент сделка сорвалась.