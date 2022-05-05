Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Экитик может перейти в «Интер»

05 Мая 2022 • 18:56 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1.15 8.00 16.00
Через 23 ч. 57 мин.

Нападающий «Реймса» Юго Экитик этим летом может пополнить ряды миланского «Интера». По сообщениям от Calcio Mercato, французский форвард находится на карандаше у «нерадзурри» перед ближайшим трансферным окном.

Учитывая слухи о возможном уходе Лаутаро Мартинеса, «Интер» может задуматься о покупке нового нападающего. Одним из предпочтительных вариантов как раз является Экитик, который в этом сезоне забил за «Реймс» 9 голов в чемпионате Франции.

Напомним, что зимой 19-летний Экитик был близок к переходу в английских «Ньюкасл». Футболист уже был готов вылетать в Великобританию для завершения трансфера, но в последний момент сделка сорвалась.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Реймс Юго Экитик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 42 минута Салернитана 1:0 Венеция 2.03 3.55 3.75
06.05  19:45 Интер Милан ... Эмполи 1.22 7.00 13.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Мая
19:39 · Италия. Серия А
Индзаги: «Матч с «Эмполи» может стать очень опасным для «Интера»
19:31 · Италия. Серия А
Михайлович вернулся к тренировкам «Болоньи» после лечения от лейкемии
19:04 · Италия. Серия А
Флоренци приступил к тренировкам в общей группе «Милана»
18:56 · Италия. Серия А
Экитик может перейти в «Интер»
18:44 · Италия. Серия А
«Тоттенхэм» работает над выкупом Кулушевски
18:31 · Англия. Премьер-лига
Леау интересен «Ливерпулю»
18:30 · Италия. Серия А
«Салернитана» — «Венеция»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
17:56 · Италия. Серия А
Нападающий «Вероны» Капрари о матче с «Миланом»: «Мы уже доказали, что можем доставить проблемы любой команде»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Кавани может стать одноклубником Кокорина 1
17:00 · Италия. Серия А
Дибала ответил улыбкой на просьбу фаната «Ювентуса» не переходить в «Интер» 2
16:23 · Германия. Бундеслига
Немецкий гранд хочет переманить звезду «Ювентуса»
15:50 · Италия. Серия А
Бираги: «Единственный клуб, ради которого я покину «Фиорентину» – это «Интер»
15:45 · Италия. Серия А
«ПСЖ» интересен полузащитник «Салернитаны» Эдерсон Лоуренсо
15:06 · Италия. Серия А
Аллегри: «Карло не модный тренер, но мода проходит, а классика остаётся»
14:54 · Италия. Кубок
Аллегри: «Все в клубе ждут финала Кубка Италии»
Все новости
Рекомендуем