«Интер» обыграл «Эмполи», уступая 0:2

В первом матче 36-го тура «Интер» играл против «Эмполи». Гости сразу открыли счет, после чего Никола Барелла пробил в штангу и заработал пенальти, который отменил ВАР. Тут же «Интер» пропустил снова в контратаке - 0:2.

В самом конце тайма Симоне Романьоли срезал мяч в сетку ворот гостей, а Лаутаро Мартинес завершил комбинацию - 2:2. После перерыва давление «Интера» стало невыносимым, и череда атак завершилась дублем Мартинеса. На последних минутах Алексис Санчес не забил супермомент, но вскоре исправился. Также Эдин Джеко попал в штангу.

4:2, «Интер» вышел на первое место с отрывом от «Милана» в одно очко.