«Интер» обыграл «Эмполи», уступая 0:2

В первом матче 36-го тура «Интер» играл против «Эмполи». Гости сразу открыли счет, после чего Никола Барелла пробил в штангу и заработал пенальти, который отменил ВАР. Тут же «Интер» пропустил снова в контратаке - 0:2.
В самом конце тайма Симоне Романьоли срезал мяч в сетку ворот гостей, а Лаутаро Мартинес завершил комбинацию - 2:2. После перерыва давление «Интера» стало невыносимым, и череда атак завершилась дублем Мартинеса. На последних минутах Алексис Санчес не забил супермомент, но вскоре исправился. Также Эдин Джеко попал в штангу.
4:2, «Интер» вышел на первое место с отрывом от «Милана» в одно очко.
Протокол игры
|5'Пинамонти Андреа (0:1)
|28'Аслани Кристьян (0:2)
|(1:2) Романьоли Симоне40'
|(2:2) Мартинес Лаутаро45'
(3:2) Мартинес Лаутаро64'
(4:2) Джеко Эдин 90'
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Димарко Федерико 71' (Д'Амброзио Данило ( 71') •Дюмфрис Дензел 77' (Дармиан Маттео ( 77') •Барелла Николо•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан 70' (Джеко Эдин ( 70') •Перишич Иван•Корреа Хоакин 82' (Санчес Алексис ( 82') •Мартинес Лаутаро 65' 70' (Видаль Артуро ( 70')
Викарио Гульельмо•Фьямоцци Риккардо 79' (Бенасси Марко ( 79') •Романьоли Симоне•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Журковски Шимон 61' (Ди Франческо Федерико ( 61'•Кутроне Патрик 68') •Штулац Лео 69' (Исмайли Ардиан ( 69') •Бандинелли Филиппо•Аслани Кристьян•Байрами Недим 61' (Хендерсон Лиам ( 61') •Пинамонти Андреа
06 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).