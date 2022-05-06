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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» обыграл «Эмполи», уступая 0:2

06 Мая 2022 • 21:49 Комментировать
Интер Милан
4:2
Эмполи
окончен

В первом матче 36-го тура «Интер» играл против «Эмполи». Гости сразу открыли счет, после чего Никола Барелла пробил в штангу и заработал пенальти, который отменил ВАР. Тут же «Интер» пропустил снова в контратаке - 0:2.

В самом конце тайма Симоне Романьоли срезал мяч в сетку ворот гостей, а Лаутаро Мартинес завершил комбинацию - 2:2. После перерыва давление «Интера» стало невыносимым, и череда атак завершилась дублем Мартинеса. На последних минутах Алексис Санчес не забил супермомент, но вскоре исправился. Также Эдин Джеко попал в штангу.

4:2, «Интер» вышел на первое место с отрывом от «Милана» в одно очко.

Протокол игры  
Интер Милан 4:2Эмполи
  5'Пинамонти Андреа (0:1)
  28'Аслани Кристьян (0:2)
(1:2) Романьоли Симоне40'   
(2:2) Мартинес Лаутаро45'   

(3:2) Мартинес Лаутаро64'

(4:2) Джеко Эдин 90'

   
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанДимарко Федерико  71' (Д'Амброзио Данило (  71') Дюмфрис Дензел  77' (Дармиан Маттео (  77') Барелла НиколоБрозович МарселоЧалханоглу Хакан  70' (Джеко Эдин (  70') Перишич ИванКорреа Хоакин  82' (Санчес Алексис (  82') Мартинес Лаутаро   65'  70' (Видаль Артуро (  70')
Запасные: Весино МатиасКайседо ФелипеГосенс РобинИонуц Андрей РадуКордац АлексГальярдини РобертоРаноккия Андреа
Викарио ГульельмоФьямоцци Риккардо  79' (Бенасси Марко (  79') Романьоли СимонеЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноЖурковски Шимон  61' (Ди Франческо Федерико (  61'Кутроне Патрик  68') Штулац Лео  69' (Исмайли Ардиан (  69') Бандинелли ФилиппоАслани КристьянБайрами Недим  61' (Хендерсон Лиам (  61') Пинамонти Андреа
Запасные: Ла Мантия АндреаФурлан ЯкопоФаццини ЯкопоВити МаттиаКакаче ЛибератоУйкани СамирБальданци Томмазо
06 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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окончен Интер Милан 4:2 Эмполи 1.14 8.50 17.00
06.05  22:00 Дженоа ... Ювентус 5.40 3.85 1.68
07.05  16:00 Торино ... Наполи 3.60 3.65 2.05
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
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Сегодня, 06 Мая
21:49 · Италия. Серия А
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