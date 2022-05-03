Агент Мартинеса: «Бензема, Левандовски и Роналду идут на упадок. Скоро настанет время Лаутаро»

Агент нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса рассказал о темпах развития своего клиента, сравнив его с такими форвардами, как Бензема, Левандовски и Роналду. По словам агента, аргентинец уже зарекомендовал себя как одного из лучших нападающих мира.

«Лаутаро растёт как футболист, не будем забывать, что речь идет о 24-летнем игроке. Он уже зарекомендовал себя как одного из самых сильных нападающих на международной арене. В мир приходит новое поколение форвардов, грядёт упадок нескольких форвардов старше 35 лет, таких как Роналду, Бензема. Скоро настанет время Лаутаро», – цитирует агента Calciomercato.