Это'О: «Италия - наименее подверженная расизму страна»

Камерунский форвард Самюэль Это'О за свою блистательную карьеру успел поиграть в разных странах - даже в России. Наиболее приятные воспоминания о своей карьере он сохранил из Италии, где защищал цвета миланского «Интера». По его словам, именно в Италии он реже всего сталкивался с проблемой расизма.

- Я играл в разных странах, лучше всего чувствовал себя в Испании и Италии. Речь о жизни в целом, не только о поле и мяче. В Италии я реже всего сталкивался с расизмом. Также в Италии меньше всего лицемерия. Моя семья даже предпочла остаться жить в Милане, - пояснил Это'О в интервью итальянскому изданию Repubblica.